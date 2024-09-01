Африканский континент все больше привлекает российских путешественников. Сервис OneTwoTrip проанализировал бронирования отелей до конца 2024 года и выяснил, что спрос на поездки в Африку вырос на целых 32% по сравнению с прошлым годом.

Неожиданным лидером рейтинга стало Королевство Марокко, куда стремятся попасть 38% путешественников. Интерес к этой стране вырос в пять раз! За ночь в марокканском отеле придется выложить около 12 тысяч рублей.

На втором месте по популярности остается Египет, несмотря на снижение спроса на 18%. Отдых на Красном море по-прежнему привлекает своей доступностью: средняя цена за номер составляет всего 4500 рублей.

Замыкает тройку лидеров ЮАР, но интерес к этой стране упал вдвое по сравнению с прошлым годом. Ночь в южноафриканском отеле обойдется примерно в 10 тысяч рублей.

В топ-10 также вошли Маврикий, Сейшельские Острова, Тунис, Кения, Замбия, Танзания и Намибия. При этом Тунис, Замбия и Маврикий показали рост популярности, а вот на Сейшелы и в Намибию россияне стали ездить реже.

Интересно, что в конце августа российское диппредставительство на Мадагаскаре сообщило о возможном введении безвизового режима с Союзом Коморских Островов. Это может открыть новые возможности для путешествий по Африке и сделать этот континент еще более привлекательным для российских туристов.

Так что, если вы мечтаете об экзотическом отдыхе, Африка ждет вас! От древних пирамид Египта до сафари в Кении, от белоснежных пляжей Сейшел до загадочных просторов Намибии – каждый найдет здесь что-то по душе.