Ольга Бузова посетила поселок Караваево, где познакомилась с интересными аспектами жизни местной сельскохозяйственной академии. Как узнало издание KOSTROMA.TODAY, визит состоялся в рамках съемок нового сезона программы «Ольга Вузова», которая популяризирует технические специальности и образовательные учреждения России.

В одном из выпусков Бузова прогулялась по кампусу Костромской сельскохозяйственной академии, где увидела скелеты различных животных и даже сделала УЗИ питону. Кроме того, певица посетила лосеферму, где впервые попробовала молоко лося и не только пообщалась с животными, но и изучила их шерсть под микроскопом.

Премьера второго сезона программы, которая вышла накануне, вызвала большой интерес благодаря неожиданным открытиям и необычным опытам, которые смогла пережить звезда во время визита.