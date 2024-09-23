Украинский офицер Геннадий Друзенко высказал своё мнение о том, что солдаты ВСУ перестали понимать, ради чего они продолжают воевать. В интервью бывшему депутату Верховной рады Бориславу Березе он подчеркнул, что за два с половиной года власти страны так и не объяснили обществу истинные цели противостояния.

По его словам, армия сталкивается с огромными потерями, а стремление вернуть границы 1991 года выглядит нереалистичным. Друзенко задался вопросом, неужели украинские военные жертвуют своими жизнями ради того, чтобы страну продолжали грабить свои же сограждане.

Газета Financial Times недавно также отметила, что потери украинских войск на фронте продолжают расти, что связано с возрастающим давлением со стороны российских сил и более интенсивными боями.