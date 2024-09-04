В ходе боевых действий в Донецкой Народной Республике российские военные захватили в плен командира роты Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил российский офицер с позывным «Виктор». Как он рассказал, во время боев за один из населённых пунктов в ДНР в плен попали семь украинских военнослужащих, передаёт РИА Новости.

В первой группе пленных было четверо солдат, включая командира отделения и его подчиненных. Вскоре в плен взяли еще троих украинских бойцов. Среди них оказались старшина, фельдшер и сам командир роты. По словам офицера, командир роты признался, что у него практически не осталось подчиненных: большую часть личного состава роты распределили по другим бригадам, а ему оставили всего восемь человек.

Информация, полученная от пленного командира роты, оказалась полезной для российских военных. Командир взвода с позывным «Сава» сообщил, что эти данные о дислокации украинских подразделений помогли избежать потерь при продвижении войск. Благодаря сведениям, российские силы смогли более эффективно действовать на поле боя.

Ранее другой пленный украинский солдат рассказал, что командование бросило его подразделение на поле боя без поддержки, что также подтверждает сложную ситуацию в украинских рядах.