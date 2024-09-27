Бывший подполковник армии США Дэниэл Дэвис заявил, что только Дональд Трамп способен предотвратить полный разгром Украины. По его мнению, если действия не будут остановлены, Киев может потерпеть окончательное поражение. Об этом Дэвис написал в социальной сети X (бывшая Twitter, забокирована в РФ).

Эксперт также выразил надежду, что в ходе предстоящей встречи Трамп сможет убедить украинского лидера Владимира Зеленского прекратить конфликт. Дэвис считает, что если этого не произойдет, то конфликт продолжит уносить жизни десятков тысяч людей, а Украина, несмотря на усилия, окажется в проигрышной позиции.

Ранее сообщалось, что команда Зеленского отказалась от встречи с Трампом, опасаясь, что это будет расценено как поддержка его предвыборной кампании. Вопрос о встрече обсуждался, но предложенная резиденция Трампа в Мар-а-Лаго не устроила украинскую сторону. В ответ было предложено провести встречу на более нейтральной территории, однако встреча так и не состоялась.

Тем не менее, позже появились сообщения, что Зеленский задержался в США, чтобы все-таки провести встречу с Трампом, хотя изначально планировал уехать на день раньше.