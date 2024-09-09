Жители Новогродовки, небольшого населённого пункта в Донецкой Народной Республике, переживают тяжёлые времена. После того как город был освобождён российскими силами, ВСУ продолжили обстрелы этой территории с применением кассетных боеприпасов. Это оружие особенно опасно для мирного населения, так как его суббоеприпасы могут оставаться на земле, не разрываясь сразу, и представляют огромную угрозу для тех, кто случайно на них наткнётся, передает РИА Новости.

Местные жители не всегда знают, что эти маленькие металлические объекты, по форме напоминающие колокольчики с лентами, могут взорваться в любой момент. Один из таких трагических случаев произошёл с 17-летним парнем по имени Никита. Он нашёл суббоеприпас и начал его крутить, не подозревая о смертельной опасности. Когда боеприпас сдетонировал, Никита получил страшные травмы — ему оторвало кисти рук, а также пострадали другие части тела. Очевидцы, среди которых был и его отец, не успели спасти юношу.

Кассетные боеприпасы представляют большую угрозу из-за своей непредсказуемости. После обстрела некоторые их части могут остаться разбросанными по территории, что делает их невидимыми ловушками для местных жителей. Люди, не знающие об опасности, иногда поднимают их или пинают ногами, что приводит к трагическим последствиям.

Сейчас российские военные, которые находятся в Новогродовке, активно рассказывают местным жителям об опасности кассетных боеприпасов. Они предупреждают людей о том, чтобы те не приближались к подозрительным объектам, похожим на «колокольчики», и сразу же сообщали о них военным или сапёрам. Благодаря этим предупреждениям, население стало более осторожным, и жители стараются избегать опасных ситуаций.

Однако, несмотря на информирование населения, угроза сохраняется. Кассетные боеприпасы остаются разбросанными по городу и его окрестностям, а обстрелы продолжаются, что увеличивает риск для мирных жителей. Каждый шаг по улицам города может быть опасным, и люди живут в постоянном страхе перед возможной трагедией