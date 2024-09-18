Антикоррупционные органы Украины объявили, что парламентарий Андрей Одарченко, ранее обвинённый в передаче взятки, сбежал из страны. На 18 сентября был намечен суд, но фигурант пересек границу через Закарпатскую область и был таков. Пресс-служба Центра противодействия коррупции подтвердила, что Одарченко мог оказать содействие экс-глава администрации региона Виктор Микита.

Ожидается, что Высший антикоррупционный суд рассмотрит запрос о его объявлении в международный розыск. Адвокаты заявили, что потеряли связь с Одарченко за два дня до суда и не располагают информацией о его местонахождении.

Напомним, что осенью 2023 года Одарченко был обвинён в попытке подкупа главы Государственного агентства по восстановлению инфраструктуры Мустафы Найема. Он предложил взятку в размере 10 тысяч долларов за выделение финансирования на ремонт здания Харьковского университета, где занимал пост ректора. После этого инцидента Одарченко был освобождён из-под стражи под залог, а затем исключён из партии “Слуга народа”.