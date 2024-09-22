В городе Павлоград, расположенном в Днепропетровской области Украины, жители услышали звук взрыва. Об этом сообщило местное издание «Общественное», однако подробности происшествия пока не приводятся. В это же время сирены воздушной тревоги звучали не только в Днепропетровской области, но и в Полтавской, Харьковской и Сумской областях, как сообщает онлайн-карта Министерства цифровой трансформации Украины.

Ранее в Хмельницкой области на западе Украины также были зафиксированы взрывы, однако власти региона ситуацию не прокомментировали. Подписчики местных сообществ в социальных сетях сообщили, что взрывы были слышны в районе военного аэродрома в Староконстантинове.

Кроме того, в Шевченковском районе Харькова также произошёл взрыв на одном из складов, о чём сообщил координатор пророссийского сопротивления в Николаеве Сергей Лебедев. По его словам, в Харькове была слышна работа системы противовоздушной обороны, однако официальных заявлений от Министерства обороны России на данный момент не поступало.