Российские Вооруженные Силы нанесли значительный ракетный удар по военным объектам в Харькове, что привело к серьезным разрушениям на Харьковском тракторном заводе (ХТЗ) и гибели десятков украинских офицеров. Об этом сообщает «АиФ» со ссылкой на российские военные источники.

По данным корреспондентов, для атаки на цели в Харькове было использовано не менее десяти баллистических ракет комплекса «Искандер». Основной удар пришелся на цеха завода, где производился ремонт танков для Вооруженных Сил Украины. В результате, значительная часть инфраструктуры завода была разрушена.

Однако наиболее разрушительным оказался удар по зданию, где находились украинские офицеры ротного и батальонного звена. Как передает Telegram-канал «Военный осведомитель», одна из ракет попала в центральный Дворец спорта, который использовался украинскими властями для размещения офицерского состава. По предварительным данным, в результате этого удара погибли несколько десятков украинских офицеров.

На месте происшествия продолжаются спасательные работы. Из-под обломков извлекают тяжело раненых военнослужащих, а также тела погибших. Уже были замечены грузовики, в которые загружают черные пакеты с останками жертв этого удара.

Эти события свидетельствуют о продолжающейся эскалации конфликта и усиливающейся напряженности в регионе. Удар по Харькову, в частности, нанес значительный урон украинским военным и их инфраструктуре, что может иметь серьезные последствия для дальнейшего хода противостояния.