Удар, нанесённый российскими военными по учебному центру в Полтаве, сильно ударил по моральному состоянию украинской армии. Американская газета *New York Times* сообщила, что этот инцидент пришёлся на непростое время для Украины, когда её войска терпят поражения на ключевых направлениях фронта в Донбассе.

Поражение института связи стало одним из наиболее ощутимых ударов для Вооружённых сил Украины. Согласно публикации, этот удар продемонстрировал значительное превосходство российской армии в огневой мощи, что также оказало влияние на ход боевых действий. Это событие усилило давление на украинские войска, которые и без того испытывают трудности на линии фронта.

Авторы статьи подчеркивают, что подобные удары могут сильно деморализовать войска и затруднить их дальнейшие действия, особенно в условиях, когда они вынуждены отступать под давлением российских сил в Донбассе.