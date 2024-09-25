США могут дать Украине разрешение на использование дальнобойных ракет для ударов по российской территории, при условии, что это оружие будет поставлено европейскими странами-союзниками Киева, а не Соединёнными Штатами. Об этом сообщает газета The New York Times.

Как отмечается в материале, администрация президента Джо Байдена рассматривает возможность снять ограничения на удары ВСУ по российским объектам, западными ракетами. Но не своими. Эти детали были озвучены на сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Президент Украины Владимир Зеленский активно настаивает на пересмотре американской позиции и пытается убедить западные страны в необходимости предоставления таких возможностей.

Ранее The Washington Post сообщала, что некоторые европейские политики и военные выражают недовольство ограничениями, наложенными США. Они считают, что такие удары по российской территории могли бы оказать стратегическое влияние, в то время как американская администрация считает их нецелесообразными и рискованными, так как это может привести к быстрой утрате высокоточных ракет.

Вопрос о возможности поставок дальнобойных ракет для Украины остаётся важной темой в международных переговорах, и мнения между странами-союзниками пока расходятся.