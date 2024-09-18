В Ливане произошла серия взрывов пейджеров, которая привела к многочисленным жертвам и ранениям. По сообщению американской газеты New York Times, пейджеры, использовавшиеся членами организации «Хезболла», перед детонацией издавали звуковой сигнал, длительность которого составляла около десяти секунд. Один из членов Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана рассказал, что этот сигнал побудил некоторых людей поднести устройство к лицу, чтобы проверить сообщение, что стало причиной тяжелых травм.

В результате одного из таких взрывов иранский посол в Ливане Моджтаба Амани получил серьезные повреждения: он потерял один глаз и получил тяжелые ранения другого. Дипломата срочно эвакуировали в Тегеран для оказания медицинской помощи.

Взрывы произошли одновременно в нескольких районах Ливана, в результате чего погибло восемь человек, а ранения получили более 2,8 тысячи жителей. Министр здравоохранения Ливана Фирас Абъяд подтвердил эти цифры и сообщил, что врачи работают в усиленном режиме, оказывая помощь пострадавшим.

По информации СМИ, пейджеры использовались «Хезболлой» в качестве защищённой системы связи, которая считалась устойчивой к взлому и прослушиванию. Ливанские власти и само движение «Хезболла» обвинили Израиль в организации атаки, обещая жесткий ответ. По данным агентства Reuters, израильская разведка «Моссад» заложила взрывные устройства в пять тысяч пейджеров, которые «Хезболла» заказала на Тайване. Три тысячи этих устройств сработали одновременно после отправки кодового сообщения.

Израильская операция, согласно информации портала Axios, была одобрена на высоком уровне. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху вместе с представителями спецслужб дал «зелёный свет» на проведение этой акции.