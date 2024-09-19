Американская газета The New York Times раскрыла детали тайной операции Израиля, которая привела к массовым взрывам электронных устройств в Ливане. Как сообщается, израильская разведка заранее спланировала этот ход, создав подставную компанию по производству пейджеров. Эта фирма, замаскированная под международного производителя, занималась поставками устройств, начинённых взрывчаткой.

Фирма, известная как BAC Consulting, была зарегистрирована в Будапеште. Помимо неё, для маскировки операции использовались ещё две компании, что позволило скрыть личности агентов, причастных к плану. Взрывы начались 17 сентября, когда несколько пейджеров детонировали в разных районах Ливана. В течение следующего дня детонации распространились на другие устройства — радиоприемники, ноутбуки и мобильные телефоны.

Андрей Свинцов, заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, прокомментировал инцидент, предположив, что взрывчатые вещества могли быть встроены в аппаратуру на стадии производства или во время транспортировки. По его мнению, речь идёт не о сбоях батареек или схем, а о преднамеренном размещении взрывчатки.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что эта операция может иметь серьёзные глобальные последствия, так как подобные методы выводят терроризм на новый уровень, угрожая безопасности всех стран мира.