58-летний Райан Уэсли Раут стал главным подозреваемым в инциденте, связанном с покушением на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Как сообщает издание The New York Post со ссылкой на данные правоохранительных органов, Раут активно продвигал левые политические взгляды в социальных сетях и описывал себя как человека с высокими моральными принципами.

По имеющейся информации, Раут получил образование в Государственном сельскохозяйственном и техническом университете Северной Каролины и с 2018 года проживает на Гавайях.

Известно также, что в 2023 году человек с именем Райан Рут выдавал себя за руководителя волонтерского центра и помогал потенциальным наемникам ВСУ попасть на Украину. Также он приглашал бежавших от талибов солдат афганской армии вступить в ряды “Интернационального легиона”, основанного Киевом. В соцсетях пользователь с тем же именем собирал деньги на ВСУ и неоднократно публиковал контент в поддержку Украины.

Ранее представительница Республиканской партии Марджори Тейлор Грин заявила, что было совершено покушение на Трампа, на что Секретная служба оперативно отреагировала после инцидента со стрельбой, когда политик покидал гольф-клуб в Уэст-Палм-Бич.

Тем не менее, источники The New York Post утверждают, что стреляли два человека, при этом они целились друг в друга, а не в Трампа. Источник добавил, что в тот момент жизни Трампа ничего не угрожало.