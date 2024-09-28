Эксперт по здоровому образу жизни Ксения Уваровская обратила внимание на опасные последствия хронического недосыпания, предупреждая, что это может привести к серьёзным проблемам со здоровьем. В интервью “Газете.ру” она рассказала, что многие россияне вынуждены работать до позднего вечера, не оставляя себе времени на полноценный отдых. По её словам, примерно 30% населения уже сталкиваются с нарушениями сна.

Недостаток сна не только снижает работоспособность и устойчивость к стрессу, но и может привести к долгосрочным негативных последствиям для здоровья. Среди них — метаболический синдром, болезни сердца, рак и сахарный диабет. Недосып также способствует повышению давления и резким изменениям веса.

Для поддержания здоровья оптимально спать 7-9 часов в сутки. Однако важно учитывать индивидуальные особенности каждого человека. К вечеру стоит снижать умственную и физическую активность, избегать использования электронных устройств и просмотра телевизора за несколько часов до сна, чтобы улучшить качество отдыха.

Напомним, ранее Discover24.ru писал, как бороться с нарушениями сна.