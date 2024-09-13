Ученые из Университета Кордовы (Колумбия) сделали важное открытие: экстракт черного (запеченного) чеснока может тормозить деление опухолевых клеток при раке простаты. Исследование, опубликованное в журнале Nutrients, показало, что биоактивные соединения этого вида чеснока оказывают положительное влияние на борьбу с онкологическими заболеваниями.

Черный чеснок — это обычный чеснок, который подвергли термической обработке. Процесс ферментации проходит при высокой влажности (от 80% до 90%) и температуре 60-90 градусов. В результате зубчики приобретают характерный черный цвет и значительно увеличивают содержание полезных веществ, таких как флавоноиды, S-аллилцистеин и полифенолы.

В рамках эксперимента ученые тестировали экстракт черного чеснока на образцах раковых клеток предстательной железы, полученных от мышей и из костных метастазов рака простаты человека. Результаты показали, что андрогензависимые клетки успешно подавлялись при воздействии 100 мкг/мл экстракта в течение 24 часов. Чем выше была концентрация экстракта и продолжительнее время воздействия, тем более выраженным был эффект.

На клеточные линии, взятые из костных метастазов человека, экстракт также оказал влияние. Однако для достижения аналогичного ингибирующего эффекта требовалась большая доза — 1000 мкг/мл. Учёные также отметили, что экстракт препятствовал миграции и объединению раковых клеток в колонии, что является важным шагом в борьбе с опухолью.

Исследователи предполагают, что ключевую роль в противораковом действии играют полифенолы, содержащиеся в черном чесноке. Однако для полного понимания механизма действия на человеческий организм потребуется проведение дополнительных клинических испытаний.