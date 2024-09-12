В последнее время внимание к новому беспилотнику Вооруженных сил Украины, получившему прозвище «Дракон» или «Дракарис», значительно возросло. Этот дрон активно применяется в зоне специальной военной операции, в том числе и в Курской области. Особенность устройства в том, что оно оснащено огнеметом, способным выжигать под собой местность, распыляя напалм и создавая значительные очаги возгорания.

По данным зарубежной прессы, дрон получил высокие оценки за свою предполагаемую эффективность, однако российские военные уже научились успешно нейтрализовать его. Как сообщают источники, конструкция беспилотника позволяет ему переносить боеприпасы, напоминающие термитные шашки, которые поджигаются во время полета и распыляют продукты горения. Кроме того, дрон можно оснастить дополнительными емкостями с горючими веществами для усиления разрушительного эффекта.

Несмотря на внимание, вызванное «Дракарисом», специалисты считают, что его реальная боевая эффективность остается сомнительной. По их мнению, дрон представляет больше психологическую угрозу, нежели практическую, особенно по сравнению с российскими системами огнеметного вооружения, такими как ТОС «Солнцепек» и «Тосочка». Также подчеркивается, что у Украины нет возможностей для массового производства подобных устройств, а медленная скорость полета делает «Драконов» уязвимыми для российских систем противодроновой борьбы.