Новый сезон “Властелина колец: Кольца власти” вызвал бурную реакцию фанатов. В центре спора – неоднозначное изображение орков, которое, по мнению некоторых, противоречит оригинальной концепции Толкина.

В третьем эпизоде второго сезона зрители увидели орка, который не желает продолжать войну и имеет семью. Это вызвало недовольство части поклонников, считающих орков воплощением абсолютного зла. Они обвиняют сценаристов в непонимании сути произведений Толкина и попытке навязать свою интерпретацию.

Однако, другие зрители отмечают, что в книгах Толкина нет однозначного определения природы орков. Поэтому новая версия персонажей не является критической проблемой.

Оценка сезона от зрителей сейчас составляет 4,4 балла на Metacritic и 63% – на Rotten Tomatoes.

Несмотря на споры, второй сезон продолжает историю о создании волшебных колец Сауроном и раскрывает дальнейшую судьбу Галадриэль, Элронда и других героев. Оценки критиков и зрителей пока смешанные, что свидетельствует о неоднозначности нового сезона.