Российские бомбардировщики Су-34 демонстрируют высокую эффективность в подавлении систем противовоздушной обороны Украины, пишет аналитик журнала National Interest Брэндон Уэйчерт. Он отмечает, что эти истребители справляются с задачей даже в условиях, когда Украина получает современные системы ПВО от западных стран.

По словам автора статьи, Су-34 успешно противостоят украинским зенитно-ракетным комплексам, включая С-300П, и наносят удары по ним даже в ночное время. В качестве примера приводится недавний удар по комплексу в Харьковской области. Уэйчерт подчеркивает, что российские бомбардировщики продолжают поражать важные объекты, включая командные пункты ВСУ, несмотря на попытки “впечатляющей ПВО” их защитить.

Ранее стало известно, что Россия все чаще использует Су-57 с ракетами Х-69 для ударов по целям на территории Украины. Эти операции подтверждают способность российской авиации преодолевать современные системы ПВО и эффективно выполнять боевые задачи.