Мигрень и кластерная головная боль имеют множество различий, которые касаются продолжительности, характера боли и сопутствующих симптомов.

По словам невролога Вероники Филонской, представляющей сеть «Клиники Фомина» в Краснодаре, одно из главных отличий – это длительность приступов. Кластерная головная боль чаще всего продолжается не более трех часов, тогда как мигрень может длиться от четырех часов до трех суток, а иногда даже дольше.

Местоположение боли также отличается. Мигрень обычно ощущается с одной стороны головы, чаще всего за глазом или в лобной и затылочной областях. Кластерная боль локализуется в районе виска или вокруг глаза. Также реакции пациентов на эти типы боли различны: при мигрени человеку хочется уединения и тишины, тогда как кластерная головная боль вызывает беспокойство и потребность в движении.

Еще одно важное различие заключается в частоте болевых эпизодов. При мигрени обычно возникает один приступ в день, а кластерная головная боль может повторяться до восьми раз за сутки. Интенсивность мигренозной боли может варьироваться: иногда боль затихает, чтобы затем снова усилиться. При кластерной боли такие изменения интенсивности менее характерны.

Ранее врач Елена Баранова из Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России рекомендовала ряд нелекарственных методов для лечения мигрени. Среди них — транскраниальная магнитная стимуляция, лечебная физкультура, физиотерапия, рефлексотерапия и гипербарическая оксигенация.