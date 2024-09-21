Для поддержания ясности ума и профилактики болезни Альцгеймера современная медицина предлагает несколько доступных методов. Врач-невролог Екатерина Махнович, старший научный сотрудник Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России, поделилась тремя полезными упражнениями, которые могут помочь в борьбе с когнитивными нарушениями. Об этом сообщает издание “Комсомольская правда”.

Первым упражнением является ходьба задом наперед. Хотя это направление пока находится в стадии изучения, исследования показывают, что такие непривычные движения активизируют мыслительные процессы. Ходьба задом требует большего контроля и внимания, что положительно сказывается на работе мозга, особенно у людей с риском развития болезни Альцгеймера. Помимо этого, упражнение помогает улучшить чувство равновесия, что снижает вероятность падений, особенно в пожилом возрасте.

Второе упражнение предполагает стояние на одной ноге с закрытыми глазами. Оно способствует активизации префронтальной коры головного мозга, отвечающей за планирование, принятие решений и контроль за действиями. Упражнение укрепляет когнитивные функции и рекомендуется для постепенного увеличения времени его выполнения, начиная с минимально возможного.

Третье упражнение направлено на укрепление связей между полушариями мозга. Для этого предлагается выполнять привычные действия “непривычной” рукой. Например, правшам стоит попробовать чистить зубы левой рукой. Такая практика помогает задействовать различные отделы мозга и развивать новые нейронные связи, что улучшает когнитивные способности.

Кроме физических упражнений, важно поддерживать здоровый образ жизни. Правильное питание, регулярный сон, социальная активность и снижение стресса также играют ключевую роль в профилактике болезни Альцгеймера.