Симптомы «тихого» инсульта часто принимают за проявления стресса, однако это состояние представляет серьезную угрозу для жизни, предостерегает невролог Андрей Галкин. В интервью для «Ленты.ру» врач рассказал, на что нужно обратить внимание, чтобы вовремя распознать опасное заболевание.

Многие люди связывают внезапное головокружение, высокое артериальное давление или кратковременные провалы в памяти с усталостью или эмоциональным напряжением. Однако эти признаки могут сигнализировать о «тихом» инсульте. Это заболевание развивается незаметно, но его последствия могут быть смертельными, если вовремя не принять меры.

По словам Галкина, «тихий» инсульт может сопровождаться болью в области головы, челюсти или висков, а также судорогами и повышенной сонливостью. Также к симптомам относятся тошнота, икота и проблемы с дыханием. Эти признаки часто не вызывают тревоги у пациентов, что делает диагностику сложной.

В отличие от «тихого» инсульта, острое развитие заболевания более очевидно. При резком приступе у человека наблюдаются проблемы с улыбкой, поднятием рук и речью. Важно не откладывать вызов врача при появлении этих признаков, так как медицинская помощь может быть эффективной только в течение первых четырех часов после начала симптомов.