Мигрень – распространенное неврологическое заболевание, которое затрагивает значительное количество людей в России. По словам невролога Елены Барановой, на мигрень страдают от 16% до 21% населения страны, и чаще всего она встречается у молодых людей до 20 лет. При этом женщины сталкиваются с этим недугом в 2,5–3 раза чаще, чем мужчины.

Пик заболеваний обычно приходится на возраст 35-45 лет, но после 55-60 лет частота приступов постепенно снижается. Мигрень проявляется сильной односторонней пульсирующей болью, которая может длиться от нескольких часов до трех суток. Часто это состояние сопровождается повышенной чувствительностью к свету и звукам, а также тошнотой, что существенно ухудшает качество жизни.

Среди факторов, способных спровоцировать приступ мигрени, врач выделяет стресс, нарушение сна и неправильные пищевые привычки. Определенные продукты, такие как шоколад, цитрусовые, алкоголь, копчености и консервы, могут также стать причиной боли. Это подчеркивает необходимость тщательного контроля образа жизни для людей, склонных к мигреням.

Знание триггеров и их избегание может помочь многим людям уменьшить частоту приступов и облегчить симптомы, что важно для поддержания хорошего самочувствия.