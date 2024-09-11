Представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Запад всё глубже увязает в конфликте на Украине, помогая Киеву наносить удары по территории РФ. Именно поэтому странам НАТО и их союзникам стоит ожидать новых некрологов о гибели наемников. Это заявление было сделано на заседании Совета Безопасности ООН 10 сентября, где Небензя рассказал о недавних ударах российских военных по ключевым военным объектам на Украине.

Особое внимание дипломат уделил ударам по учебно-тренировочному центру в Полтаве и гостинице в Кривом Роге, где находились украинские разведчики и западные военные специалисты. Небензя подчеркнул, что эти удары привели к гибели большого числа иностранных инструкторов и наёмников, среди которых американские, британские, французские, польские и шведские военные. Он отметил, что вскоре появится много сообщений о гибели высокопоставленных представителей западных стран.

По словам постпреда, это подтверждает тот факт, что западные страны напрямую вовлечены в украинский конфликт, несмотря на все их заявления о поддержке Украины на политическом уровне.

Ранее, 6 сентября, российские СМИ сообщили о комбинированных ракетных ударах по базам иностранных наёмников в Кривом Роге и Полтаве. По данным, в Кривом Роге погибло более 250 боевиков, включая 70 наёмников из Франции и Румынии, а в Полтаве около 500 иностранных специалистов, которые погибли или получили ранения.