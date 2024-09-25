РФ намерена продолжать свою специальную военную операцию на Украине до того момента, пока Запад не позволит устранить киевский режим мирным путем. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН. Он подчеркнул, что урегулирование кризиса невозможно без защиты прав русскоязычного населения, а также обвинил Запад в том, что геополитические и экономические интересы для них важнее спасения Украины.

Небензя отметил, что, несмотря на массовые поставки оружия, разведданных, а также участие западных наемников и инструкторов, украинская армия стоит на грани разгрома. Россия уважает украинский народ, о чем свидетельствует тот факт, что несколько миллионов украинцев нашли убежище в России. Однако, по мнению дипломата, если Вашингтон и его союзники не изменят свою политику, Москва будет вынуждена продолжать военные действия до полного выполнения всех задач.

Небензя выразил надежду, что украинские власти не доведут страну до полного разрушения, подчеркнув, что нынешний киевский режим представляет собой диктатуру одного человека. Нынешний лидер Украины Зеленский готов пожертвовать своей страной и народом ради сохранения власти, угрожая миру ядерной катастрофой и третьей мировой войной.