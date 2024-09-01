Американское издание New York Times, ссылаясь на неназванные источники среди высокопоставленных военных США, сообщило, что крушение истребителя F-16, переданного Украине, скорее всего, не связано с дружественным огнем со стороны ВСУ. Генеральный штаб ВСУ ранее, 29 августа, подтвердил утрату самолета, а причины инцидента в настоящее время расследует специальная комиссия.

До этого Wall Street Journal утверждала, что крушение произошло из-за ошибки пилота. Однако депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что истребитель был сбит зенитно-ракетным комплексом Patriot, принадлежащим ВСУ, по причине несогласованности действий различных подразделений. Тем не менее, два высокопоставленных военных США выразили сомнения в том, что причиной катастрофы стал огонь своих же сил.

New York Times не раскрывает, на чем основываются эти утверждения, и не приводит другие версии возможных причин крушения, однако известно, что американские и украинские следователи продолжают анализировать несколько гипотез.

Некролог украинского летчика Алексея Меся сообщает, что он погиб 26 августа, выполняя боевое задание. В свою очередь, координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев 27 августа заявил, что ударом по военному аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области был поражен объект, где находились пилоты ВСУ, проходящие обучение у иностранных инструкторов.

же 30 августа Владимир Зеленский уволил главнокомандующего ВВС Украины Николая Олещука (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Официальные причины отставки не были озвучены, однако министр обороны Украины Рустем Умеров 31 августа назвал это “ротацией”, не связанной с крушением истребителя.

Кроме того, по данным New York Times, один из пилотов ВСУ, пожелавший остаться анонимным, выразил недовольство по поводу проблем в украинских ВВС, отметив устаревшие структуры и бюрократические препоны, которые могли повлиять на оперативность и эффективность выполнения боевых задач.