В небе над Калифорнией произошло столкновение двух небольших самолетов — советского учебного Як-52 и китайского Nanchang CJ-6A. Как сообщает NBC Los Angeles, инцидент произошел неподалеку от города Ланкастер 22 сентября.

В результате авиакатастрофы один из самолетов потерпел крушение, и пилот, находившийся за штурвалом, погиб. Другой самолет сумел благополучно приземлиться в нескольких минутах от места столкновения. На борту обоих воздушных судов пассажиров не было. В настоящее время расследование продолжается, подробности инцидента не разглашаются.

Як-52, участвовавший в столкновении, был разработан еще в 1970-х годах в Советском Союзе. Nanchang CJ-6A также имеет советские корни. Он был разработан для военных целей в Китае, причем за основу конструкторы взяли Як-18.