Летний сезон подходит к концу, но это не значит, что пора забыть о пляжном отдыхе. Туроператоры предлагают множество теплых направлений, где можно насладиться ласковым солнцем и морским бризом даже осенью.

Турция и Египет остаются лидерами по доступности и популярности. Система “все включено” позволяет забыть о заботах и полностью погрузиться в атмосферу отдыха. В Турции можно найти отели 4 звезды с “все включено” от 100 тысяч рублей за неделю на двоих, а в Египте – от 123 тысяч рублей.

Если вы мечтаете о роскошном отдыхе, ОАЭ – идеальный выбор. Здесь тоже есть система “все включено”, но чтобы сэкономить, стоит обратить внимание на эмираты Рас-эль-Хайма, Аджман или Фуджейру. Неделя отдыха на двоих с “все включено” обойдется от 180 тысяч рублей.

Куба – это настоящий рай для любителей экзотики. Белоснежные пляжи, бирюзовая вода, зажигательные ритмы сальсы – все это ждет вас на Острове Свободы. Цены на Кубе зависят от выбранного отеля и условий проживания, но в целом это доступное направление для осеннего отдыха.

Если вас привлекает Азия, обратите внимание на Таиланд, Вьетнам и Китай. Последний становится все более популярным благодаря прямым рейсам. Неделя отдыха в Таиланде с завтраками обойдется в 150 тысяч рублей на двоих, а во Вьетнаме и Китае – от 160 тысяч рублей.

Выбор за вами!

Независимо от ваших предпочтений и бюджета, осенью можно найти множество вариантов для теплого и незабываемого отдыха. Главное – не откладывать планирование на последний момент и выбирать надежного туроператора. Тогда ваш отпуск будет наполнен яркими впечатлениями и приятными воспоминаниями.