Американские ученые установили, что процесс старения у человека не происходит плавно, а происходит резкими скачками. Эти ключевые моменты наступают в 44 года и 60 лет.

В ходе исследований было проведено множество тестов с добровольцами, результаты которых опровергли идею о постепенном старении. Профессор-генетик из Стэнфордского университета Майкл Снайдер, автор данной теории, уверен, что именно в возрасте 44 и 60 лет у человека происходят значительные как внешние, так и внутренние изменения.

Для эксперимента были отобраны более 100 добровольцев в возрасте от 25 до 75 лет. В течение периода от одного года до семи лет участники регулярно сдавали образцы крови, кала, а также мазки с кожи, носа и ротовой полости. Анализ данных показал, что наиболее значительные изменения в организме происходили у тех, кому было от 40 до 60 лет.

Исследование также показало, что первая волна изменений, наступающая в районе 44 лет, затрагивает молекулы, связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также с усвоением кофеина и алкоголя. Вторая волна, наступающая в 60 лет, влияет на иммунную систему, углеводный обмен и функцию почек. Изменения, касающиеся кожи и мышц, происходят в обоих возрастных интервалах.

Результаты исследования предоставляют новую информацию о механизмах старения и подчеркивают важность этих ключевых периодов в жизни человека.