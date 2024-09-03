На Украине продолжают выискивать так называемые “символы российской оккупации”. На этот раз бредовую идею подбросил Национальный банк страны, который предложил отказаться от использования названия «копейка» для разменных монет. Глава НБУ Андрей Пышный объяснил, что исследование истории денежного обращения в стране показало, что слово «копейка» связано с российским прошлым, и поэтому не соответствует современным украинским реалиям.

Вместо этого Пышный предложил вернуть в обращение историческое украинское название мелких монет — «шаг». Это слово, как он отметил, имеет глубокие корни в украинской культуре и ранее активно использовалось в денежной системе страны. Оно также встречается в классической украинской литературе, что подчеркивает его связь с национальной историей. Также упоминается, что это название разменных монет существовало в Украине, когда она находилась под властью Литвы и Польши.

Таким образом, Национальный банк Украины стремится вернуть в обиход более аутентичное и национально значимое название, которое якобы лучше отражает культурные и исторические традиции страны.

Надо отметить, что сейчас на Украине остались в хождении лишь монеты в 10 и 50 копеек. Остальные выведены из оборота за ненужностью. Кроме того, в монеты превратились купюры в 1, 2, 5 и 10 гривен.