Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая обвинила главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в попытке скрыть проблему низкого уровня подготовки новобранцев. Об этом она сообщила 17 сентября в своем Telegram-канале. Безуглая процитировала бойца с позывным Сайгон, который охарактеризовал украинские вооруженные силы как «армию бесправных крепостных».

По мнению депутата, такая ситуация возникла из-за коррупции. Те мобилизованные, кто не смог избежать службы с помощью взяток, отправляются на передовую. Другие, обладающие связями, отправляются в учебные центры. Там они обучают новобранцев тому, о чем не имеют ни малейшего представления, так как не имеют опыта в боевых действиях.

Также Безуглая заявила, что министр обороны Украины Рустем Умеров уволил главного инспектора ВСУ Игоря Воронченко по просьбе Сырского. Причиной стало то, что Воронченко осветил реальное положение дел в учебных центрах, что, по мнению депутата, является следствием сговора между Минобороны и командованием армии.