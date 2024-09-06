Около трети россиян признались, что сталкивались с ситуациями, когда банковские сотрудники пытались навязать им услуги на невыгодных условиях, пользуясь их недостаточными знаниями в финансовых вопросах. Эти данные были получены в ходе опроса, проведенного Аналитическим центром НАФИ. В исследовании участвовали 1600 человек в возрасте от 18 лет, и оно охватывало различные регионы и возрастные группы.

Согласно результатам опроса, 33% респондентов указали на попытки финансовых организаций воспользоваться их финансовой неграмотностью. Среди них каждый пятый отметил, что подобные ситуации происходили не один раз. Однако большинство, а именно 59%, заявили, что никогда не оказывались в подобных обстоятельствах.

Интересно, что сами представители финансового сектора оценивают уровень грамотности клиентов довольно высоко. Около половины респондентов, представляющих банки и финансовые организации, считают, что доля финансово неграмотных граждан не превышает 25%. Однако 37% участников опроса из этой же группы уверены, что таких клиентов может быть значительно больше до половины населения.

Вопрос о том, кто должен заниматься повышением финансовой грамотности, остаётся актуальным. Большинство сотрудников банковской сферы (71%) полагают, что ответственность за обучение лежит на самих гражданах, что совпадает с мнением большинства респондентов. Однако, несмотря на такое мнение, исследования показывают, что уровень финансовой грамотности в России постепенно растет.

По данным другого опроса, проведённого НАФИ в марте, 70% россиян имеют средний или высокий уровень финансовой грамотности. В последние шесть лет наблюдается тенденция к росту числа финансово грамотных граждан, особенно среди людей старше 35 лет, с высшим образованием, семейных и живущих в крупных городах.