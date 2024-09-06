Наемники, участвующие в составе Вооруженных сил Украины в боевых действиях на территории Курской области, постепенно теряют былой энтузиазм и уверенность. Как сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры, ухудшение морального состояния связано с тяжелыми условиями, в которых они оказались. В результате наемники всё чаще просят о ротации и желают быть заменены украинскими подразделениями.

Источники агентства утверждают, что иностранные бойцы, изначально настроенные оптимистично, постепенно утрачивают решимость. Сложные условия боевых действий, а также растущие потери, привели к тому, что они предпочитают покидать передовую, надеясь на замену украинскими солдатами.

Ранее военный эксперт Андрей Кошкин, комментируя ситуацию, отметил, что пленные наемники, участвовавшие в нападении на Курскую область, будут привлечены к суду. По его словам, их судьба практически не будет отличаться от судьбы украинских бойцов, попавших в плен. Кошкин подчеркнул, что каждому наемнику предстоит ответить за свои действия, особенно если они совершали преступления против мирного населения.

Ситуация с наемниками показывает, что сложные боевые условия и непредсказуемость фронта оказывают серьёзное влияние на боевой дух.