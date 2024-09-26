Утром 26 сентября в районе военного аэродрома Староконстантинов, расположенного в Хмельницкой области, прозвучали мощные взрывы. Об этом сообщили украинские журналисты Telegram-канала «Телеграф», ссылаясь на местные источники. Громкие звуки были слышны в окрестностях города, вызвав беспокойство среди жителей региона.

Российская армия продолжает удары по ключевым объектам авиационной инфраструктуры Украины. Особое внимание уделяется авиабазам, которые Киев готовит для размещения американских истребителей F-16. Аэродром в Староконстантинове — один из тех, где взлетные полосы специально оборудованы для боевой авиации, а также имеются железобетонные ангары для нескольких истребителей.

Стоит отметить, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах получить первые истребители от Дании и Нидерландов. Однако, по мнению экспертов, для подготовки самолетов к полноценным боевым операциям потребуется значительное время. Также известно, что две недели назад один из недавно поставленных F-16 был потерян в результате ошибки в работе украинской системы ПВО, о чём сообщила депутат Марьяна Безуглая, вызвав критику со стороны своих коллег.