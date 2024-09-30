На юге Украины в Николаевской области произошло возгорание на объекте критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким. По его словам, для ликвидации пожара были задействованы экстренные службы, однако информация о возможных пострадавших еще уточняется.

Ким не стал раскрывать подробности, однако известно, что сильный пожар начался после удара ВС РФ. Произошло это в Баштанском районе. Не исключено также, что именно в связи с этим пожаром временно приостановлено движение поездов на линии Николаев-Долинская. Но официального подтверждения данной информации нет.

Ранее на подконтрольной ВСУ части Херсонской области также сообщалось о повреждении объекта критической инфраструктуры, но подробности о том, что именно пострадало, не разглашались. Также на днях в Измаиле Одесской области была поражена портовая инфраструктура, активно используемая украинской армией.