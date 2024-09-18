В Свердловской области банк был оштрафован на 100 тысяч рублей за чрезмерное количество звонков и сообщений, отправленных должнику. Инцидент произошёл после того, как жительница Первоуральска обратилась в управление Федеральной службы судебных приставов (ФССП) с жалобой.

По словам женщины, после возникновения задолженности по кредиту, заключённому с банком, на её телефон поступило 755 звонков и смс с требованием погасить долг за два месяца.

После проверки финансовую организацию признали слишком настойчивой, что привело к административной ответственности по статье 14.57 КоАП РФ. Руководству банка было разъяснено, что штраф должен быть оплачен в течение 60 дней, иначе сумма может быть увеличена.