Российские Вооруженные силы впервые с начала конфликта использовали новый тип боеприпаса — «бомборакету» «Гром-Э1» для удара по объекту в Харькове. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале, уточнив, что удар был нанесен 31 августа.

По словам Терехова, этот боеприпас представляет собой гибрид управляемой ракеты и авиационной бомбы, что делает его нетипичным для текущих боевых действий. Он также отметил, что после некоторого затишья Россия возобновила атаки на Харьков в августе, усилив их интенсивность.

В интервью украинским СМИ глава Харьковского областного управления прокуратуры Спартак Борисенко рассказал, что для запуска «Гром-Э1» был использован российский бомбардировщик Су-34. Самолет, находясь в воздушном пространстве Белгородской области, нанес удар по объекту в Слободском районе Харькова.

Борисенко не стал раскрывать точное местоположение цели, но сообщил, что взрывом были повреждены административные здания и производственные помещения. Он также добавил, что российские военные уже применяли данный тип боеприпаса для атак на Харьков.

По словам Борисенко, боевая часть ракеты весит 315 килограммов, а максимальная дальность поражения составляет 120 километров. Он подчеркнул, что «Гром-Э1» обладает большей мощностью и точностью по сравнению с традиционными авиабомбами, такими как ФАБ-500.

Ранее украинские СМИ сообщали о том, что 30 августа российские Вооруженные силы атаковали объекты в Харькове с использованием корректируемых авиабомб, что также свидетельствует о продолжающейся эскалации конфликта.