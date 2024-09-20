В Сухопутные войска Вооружённых сил Украины (ВСУ) отныне запрещено призывать граждан до 25 лет, которые признаны ограниченно годными к военной службе. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) через свой Telegram-канал.

Директива, вступившая в силу 19 сентября, устанавливает, что территориальные центры комплектования, которые на Украине выполняют функции аналогичные военкоматам, больше не смогут призывать на службу граждан младше 25 лет, если их состояние здоровья не позволяет выполнять все требования армии.

Гончаренко заявил, что данное решение является важным шагом в защиту тех, кто уже был мобилизован ранее, и выразил надежду на дальнейшие действия, направленные на облегчение условий для этих категорий граждан, в том числе возможную демобилизацию.

На это известие уже отреагировал военный эксперт Борис Рожин. Он напомнил, что мужчины до 25 лет на Украине вообще не подлежат мобилизации по недавно принятому закону. Но если в Раде заговорили о запрете на призыв ограничено годных, то все, кого признают годными, вполне могут быть схвачены “людоловами” из ТЦК и отправлены на фронт, независимо от возраста.