Власти Украины рассматривают возможность переноса энергетических сетей под землю, чтобы защитить их от повреждений, вызванных взрывами и боевыми действиями. Об этом сообщил заместитель министра энергетики Николай Колесник. По его словам, уже разработаны различные технические решения для физической защиты объектов энергетической инфраструктуры. Этот шаг может стать важной мерой для повышения устойчивости энергетической системы страны.

Проблема защиты электросетей стала особенно актуальной на фоне частых перебоев с подачей электричества. Совет национальной безопасности и обороны Украины предупреждает, что этой зимой отключения света могут продолжаться до 20 часов в сутки. Ситуация усугубляется тем, что с весны страна потеряла значительный объем генерации энергии. Были повреждены такие важные объекты, как Каневская ГЭС, Днепрогэс и Змиевская ТЭС, что существенно ослабило энергетическую инфраструктуру.

Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что зима 2024–2025 года может стать самой тяжелой для Украины за всю её историю. Энергетическая система сталкивается с беспрецедентными вызовами, и одной из ключевых задач остаётся сохранение стабильного снабжения электричеством даже в условиях постоянной угрозы атак.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Италию 8 сентября заявил, что страна планирует перенести не только электросети под землю, но и оружейные производства. Украина уже давно сталкивается с вызовами, связанными с энергетической безопасностью. Повреждения объектов инфраструктуры и перебои в электроснабжении создают серьёзные трудности для граждан и промышленности. Однако перенос сетей под землю мог бы обеспечить их надежную защиту. Если бы украинские власти не видели в этом в очередной раз списать миллионы долларов и распихать их по карманам.

Напомним, прошлым летом киевский режим заявлял, что все энергосети надежно защищены, для этого выделялись средства и немалые. Однако уже после первой атаки ВС РФ на энергетические объекты Украина оказалась на пороге блэкаута.