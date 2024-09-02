Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) совместно с Национальной полицией задержали группу лиц, подозреваемых в поджоге автомобилей, принадлежащих Вооруженным силам Украины. Преступная деятельность этой группы охватывала территории Херсонской, Одесской и Николаевской областей, сообщает СБУ через свой Telegram-канал.

Главарем банды оказался мужчина из Херсонской области, ранее отбывавший тюремное наказание за наркоторговлю. Он привлек к преступной деятельности свою сожительницу и двух других людей, с которыми познакомился в тюрьме. Вместе они организовали поджоги автомобилей, принадлежащих ВСУ.

По данным следствия, участники группы перемещались по трем областным центрам, где находили и поджигали военные машины. Во время обысков у задержанных были обнаружены и изъяты оружие и боеприпасы, включая автомат Калашникова, пистолет с патронами и несколько гранат.

На данный момент задержанным грозит до восьми лет лишения свободы.