Украинские подразделения оказались в сложной ситуации между населенными пунктами Лысовка и Желанное на Покровском направлении. По данным украинских СМИ, речь идет о войсках, которые отступали из района Невельского. Ситуация для них становится все более критичной.

Источники в ВСУ сообщают о «крайне сложных» условиях для украинских солдат, попавших в окружение. Котел формируется в районе Красногоровки и Невельского. Подразделения Вооруженных сил Украины пытаются выйти из расставленного ВС РФ капкана, самовольно оставляя свои позиции.

Российские силы продолжают наступление на этом направлении. Минобороны РФ подтвердило освобождение села Заветное, расположенного в Красноармейском районе. Кроме того, стало известно об успешных действиях российской группировки «Центр», освободившей населенный пункт Скучное. Эти достижения дают России преимущество на данном участке фронта.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что ситуация на Покровском направлении для украинской армии остается наиболее проблематичной. Украинские войска испытывают значительные трудности с удержанием позиций, что приводит к постепенному ухудшению обстановки на линии фронта.

Боевые действия на этом участке остаются напряженными, и исход событий пока не ясен.