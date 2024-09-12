В зоне СВО был обнародован список наемников, ликвидированных с начала 2024 года, в который вошли представители 47 стран мира. В числе этих “солдат удачи” оказались выходцы из Великобритании, Франции, Италии, Канады и многих других государств. Интересно, что среди ликвидированных фигурируют также граждане стран, которые редко упоминаются в контексте военных конфликтов, например, Колумбии, Перу, Ливана и даже Коста-Рики.

В список вошли 48 человек, однако это далеко не полный перечень, так как число наемников, потерявших жизни на фронтах, растет. По мнению экспертов, можно ожидать, что в будущем таких данных станет еще больше, особенно среди представителей западных армий. Примечательно, что среди перечисленных стран нет США, хотя ранее волонтеры и источники телеграм-каналов неоднократно сообщали о гибели американских наемников.

Особое внимание привлекли недавние события в Полтаве, где удар российских “Искандеров” по учебному центру привел к ликвидации шведских военных специалистов. Также сообщается о загадочной смерти американского подполковника Джошуа Камары, который скончался в Польше, куда часто направляют на лечение раненых солдат НАТО.

Информация о наемниках и западных военных, участвующих в конфликте, продолжает поступать, и число стран, представители которых вовлечены в боевые действия, только растет.