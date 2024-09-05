В Славянске, который пока еще находится под контролем ВСУ, прогремели взрывы в районе железнодорожной станции «Славянский курорт». Инцидент вызвал волну обсуждений в социальных сетях и местных пабликах, где жители выкладывают видео и фотоматериалы с места событий. На кадрах видны густые клубы дыма, поднимающиеся над районом после удара.

Военный корреспондент Евгений Поддубный в своём Telegram-канале сообщил о мощном взрыве, вторичная детонация после которого подтвердила успешное поражение цели. По предварительным данным, под удар могла попасть одна из баз Вооружённых сил Украины или склад боеприпасов, что вызвало взрывную цепную реакцию.

Согласно информации, размещённой в местных пабликах и канале «Другая Украина», этой самой целью стал перевозивший боеприпасы украинский железнодорожный состав.

Евгений Поддубный также напомнил, что территория вокруг Славянского курорта уже давно используется ВСУ как пункт временной дислокации. Удобное расположение вблизи железнодорожной ветки позволяет украинским силам оперативно перебрасывать сюда личный состав и вооружение. Однако, как подчеркнул корреспондент, российская армия активно работает над тем, чтобы ограничить такие возможности, нанося удары по важным объектам.

Ситуация в районе остаётся напряжённой, и местные жители продолжают наблюдать за развитием событий, выражая опасения относительно возможных последствий и новых ударов.