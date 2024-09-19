В Калининграде за одну ночь могут исчезнуть до пятнадцати чугунных люков. О такой ситуации рассказал 19 сентября 2024 года директор муниципального предприятия «Гидротехник» Руслан Орумбеков. По его словам, люки из чугуна остаются ценным объектом для воров, несмотря на установку современных антивандальных моделей.

Старые чугунные крышки, особенно советские или немецкие, часто привлекают злоумышленников, которые сдают их на металлолом. Особенной популярностью пользуются редкие крышки с надписью «Königsberg», которые могут уходить на чёрный рынок антиквариата. Тем не менее, в большинстве случаев люки похищаются исключительно ради продажи как цветного металла.

Для предотвращения таких краж, сотрудники «Гидротехника» при строительстве новых сетей стараются заменить старые чугунные люки на современные модели с антивандальными механизмами. Эти новые крышки оснащены специальными шарнирами, которые делают их кражу практически невозможной без специальной техники.

Однако, воровство люков продолжает оставаться серьёзной проблемой. Орумбеков привёл пример, когда на проспекте Победы за одну ночь было похищено 13 или 14 люков. Это привело к временной остановке движения, но ситуацию удалось быстро исправить, а виновных задержать.

Кроме того, директор предприятия отметил другую проблему Калининграда — отсутствие ливневой канализации в некоторых районах. Это создает риск подтоплений во время сильных дождей. Для решения этих проблем «Гидротехник» продолжает работать над улучшением городской инфраструктуры, но ситуация остаётся сложной.