В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело в отношении 49-летней жительницы города Курганинска, которая подозревается в попытке похищения ребенка. Инцидент произошел 16 сентября возле местной налоговой инспекции, когда женщина попыталась забрать 4-летнего мальчика из припаркованной машины.

Мать ребенка оставила его в автомобиле на несколько минут, а в это время подозреваемая открыла дверь и схватила малыша. К счастью, свидетели происшествия вовремя заметили происходящее и остановили женщину.

По данному факту следственные органы начали проверку, и вскоре было возбуждено уголовное дело по статье, касающейся похищения несовершеннолетнего. В рамках расследования назначена судебно-психиатрическая экспертиза для определения вменяемости подозреваемой.

Если будет доказано, что женщина осознавала свои действия, ей может грозить от пяти до двенадцати лет лишения свободы.