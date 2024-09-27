Деменция — это одна из самых серьёзных проблем современного общества, затрагивающая миллионы людей по всему миру. Хотя проявления болезни похожи у большинства, причины её возникновения могут быть разными.

Врач Александр Мясников рассказал в программе “О самом главном”, что универсального метода для предотвращения болезни Альцгеймера пока не существует, и ранняя диагностика не всегда эффективна. Например, даже если выявить предрасположенность к болезни у человека в 35 лет, не всегда понятно, что с этой информацией делать дальше.

По словам Мясникова, каждый человек подвержен риску развития деменции, независимо от наследственности. Одним из главных факторов, способствующих развитию этого заболевания, является гипертония. Он отмечает, что большинство взрослых людей страдают повышенным давлением, причём часто это заболевание не лечится должным образом. Гипертония негативно сказывается на сосудах, что повышает риск накопления амилоида, вещества, связанного с развитием деменции.

В одном из исследований изучалось, как снижение артериального давления влияет на здоровье. В ходе эксперимента участники были разделены на две группы: у одних снижали давление до 140 мм рт. ст., у других — до 120 мм рт. ст. Результаты показали, что у людей с более высоким давлением риск инфаркта и деменции оказался значительно выше.

Мясников также указывает на значительное влияние стресса на развитие проблем с памятью. Постоянное пребывание в состоянии тревоги и напряжения снижает способность мозга запоминать информацию. Это приводит к тому, что мозг сам решает, что важно, а что нет, и зачастую забывает действительно нужное.

Интересно, что питание играет важную роль в профилактике деменции. Существуют продукты, которые могут либо усиливать воспалительные процессы в организме, либо, наоборот, снижать их. Специальная диета Mind, основанная на средиземноморской кухне, включает рыбу, овощи, фрукты, орехи и ягоды, такие как черника и вишня. Обязательно употребление продуктов, богатых витамином D и омега-3.

Для поддержания здоровья врачи рекомендуют ежедневно употреблять по полкило овощей и фруктов, пить чай и кофе, а также включать в рацион цельнозерновой хлеб, нежирные сыры и оливковое масло. Орехи и тёмный шоколад тоже являются важными элементами сбалансированного питания.

Однако продукты, которые могут спровоцировать воспаление и ухудшить состояние организма, также широко распространены. Это такие продукты, как колбасы, сосиски, сладкие газированные напитки и выпечка. По мнению Мясникова, правильное питание, умеренные физические нагрузки и умение справляться со стрессом — основные способы снизить риск развития деменции.