Украинские Вооруженные силы понесли значительные потери, лишившись истребителей Су-27. Эти самолеты совершенно заслуженно считаются более мощными, чем западные F-16. Об этом сообщает издание Military Watch Magazine.

По мнению авторов статьи, Су-27 отличается высокими летными характеристиками и обладает хорошей живучестью. В материале подчёркивается, что эти потери невосполнимы для Украины, так как в обозримом будущем нет реальных шансов получить самолеты, способные заменить Су-27. Истребители, произведенные в Советском Союзе, имеют преимущество перед F-16 благодаря большей дальности полета и мощным радарам.

Западные страны не смогут помочь Киеву восстановить потерянные самолёты, поскольку СССР почти не экспортировал Су-27 за рубеж, кроме случаев поставок в Китай. Это делает невозможным получение новых истребителей взамен тех, что украинские Воздушные силы потеряли в боях.

Ранее Министерство обороны России сообщило о том, что российские войска уничтожили железнодорожный эшелон с иностранным вооружением, а также сбили два украинских Су-27 и один МиГ-29 с помощью средств ПВО.

Таким образом, Украина сталкивается с острой нехваткой высококлассных истребителей, что может значительно ослабить её обороноспособность в ближайшие месяцы.