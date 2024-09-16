Украина продолжает стремительно терять американские танки Abrams, заметили авторы издания Military Watch Magazine. Согласно опубликованным данным, темпы уничтожения техники значительно увеличились.

Из первоначально поставленных Украине 31 танка на вооружении осталось всего 11. Остальные были либо выведены из строя, либо уничтожены, а некоторые оказались в руках российских войск в качестве трофеев.

Украинские боевики в интервью западным изданиям выразили разочарование по поводу характеристик Abrams. Они отметили, что танки не столь надёжны, как ожидалось, и их можно легко вывести из строя. Так, под воздействием конденсата “отваливаются” важные электронные компоненты из-за чего огромная и мощная махина превращается в беспомощный кусок металла весом более 60 тонн.

Кроме того, значительные размеры Abrams делают их более заметными на поле боя, что привлекает внимание и увеличивает вероятность попадания. По словам военных, по сравнению с американскими танками, отечественные Т-80 и Т-64 более компактны и менее подвержены обнаружению.