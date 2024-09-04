Российские истребители Су-34 в зоне проведения специальной военной операции применили неуправляемые авиационные бомбы ФАБ-500. Это вызвало серьёзное беспокойство на Западе, как сообщает издание Military Watch Magazine. ФАБ-500 представляют собой мощное оружие, способное эффективно уничтожать укреплённые позиции противника. Эти бомбы продолжают активно использоваться как в задачах по ядерному сдерживанию, так и для выполнения точечных ударов на разных фронтах.

Недавний удар с использованием ФАБ-500 был нанесён экипажем российского Су-34 по силам ВСУ и бронетехнике в приграничных районах Курской области. Это стало одним из примеров успешного применения данного вооружения против живой силы и техники противника.

Ранее Министерство обороны России объявило о начале массового производства ещё более мощных фугасных авиабомб — ФАБ-3000. По мнению военного эксперта Виктора Литовкина, такие трёхтонные снаряды не предназначены для использования по обычным опорным пунктам. Скорее всего, их основными целями могут стать командные пункты и крупные артиллерийские батареи противника, что делает их важным элементом в стратегических ударах.

Использование ФАБ-500 и ФАБ-3000 показывает, что российские военные активно применяют высокомощное вооружение для достижения тактического и стратегического превосходства.