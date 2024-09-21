В одной из колоний Туркестанской области Казахстана произошел бунт, сообщило РИА Новости со ссылкой на комитет уголовно-исполнительной системы МВД республики. Причиной беспорядков стало недовольство заключенных условиями содержания.

В ходе инцидента пострадали как сотрудники тюрьмы, так и военнослужащие Национальной гвардии Казахстана. В ответ на случившееся было возбуждено уголовное дело по статье, касающейся массового неповиновения.

Для урегулирования ситуации в колонию прибыли представители комитета, а также сотрудники уголовно-исполнительной системы и надзорных органов. На данный момент обстановка взята под контроль, а пострадавшим предоставлена необходимая медицинская помощь.